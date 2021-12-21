Двое мужчин погибли в столкновении с грузовиком в Дагестане

21 дек в 13:58

Два человека погибли в ДТП в Каякентском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В нем говорится, что накануне, примерно в 20:50, на 878-м километре автодороги "Кавказ", 43-летний житель Буйнакска, будучи за рулем Toyota Land Cruiser, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Камаз-53212", которым управлял 50-летний житель Сулейман-Стальского района.

В результате аварии водитель и 32-летний пассажир внедорожника умерли от полученных травм. Еще одна пассажирка иномарки, 40-летняя жительница Махачкалы, и водитель грузовика получили травмы и были госпитализированы.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.