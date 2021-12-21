"Они хотят подчинения России": как Запад ответит на инициативу МИД России по безопасности?

С начала декабря Россия предпринимает различные дипломатические меры для снижения напряженности в отношениях с Западом. Сначала президент РФ Владимир Путин попросил письменных гарантий нерасширения НАТО на Восток. Затем 17 декабря МИД РФ обнародовал проекты двух документов на подписание США и НАТО. Эти инициативы стали ответом на постоянные обвинения со стороны американских и европейских политиков России в планах нападения на Украину.

Первый документ (договор между РФ и США о гарантиях безопасности) подразумевает:

отказ от действий, подрывающих безопасность и коренные интересы друг друга;

неиспользование территории третьих стран для нападения;

нерасширение НАТО на Восток;

отказ от создания военных баз на постсоветском пространстве и в странах-нечленах НАТО;

неразмещение вооружений в районах, представляющих угрозу США и РФ;

прекращение полетов тяжелых бомбардировщиков и хождения кораблей на опасном расстоянии от границ;

отказ от развертывания ракет меньшей и средней дальности вне своей территории и сворачивание уже развернутого, уничтожение инфраструктуры для ядерного оружия вне национальной территории.

Аналогичный документ о мерах безопасности адресован НАТО. Он предполагает:

"горячие" телефонные контакты для экстренных ситуаций и создания доверия;

заверения в том, что НАТО и РФ не считают друг друга "противниками";

отказ от размещения ВС на территории других государств Европы;

отказ от развертывания ракет меньшей и средней дальности в районах, откуда они могут поражать территорию НАТО и России;

нерасширение блока и отказ от "военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

В беседе с журналистами 20 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что пока США не ответили на предложения России по гарантиям безопасности. Если Вашингтон проигнорирует их, то это может привести к новому витку эскалации, предупреждал ранее ранее российский дипломат. Рябков также отмечал, что Москва еще не приняла решение о том, откажется ли она от моратория на ракеты средней и меньшей дальности в Европе, если американцы и НАТО проигнорируют предложения по гарантиям безопасности.

Несмотря на затягивание с ответом, в НАТО и самих США идут бурные дискуссии вокруг инициативы России. Накануне Госдеп сообщил, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками готовы выдвинуть перечень своих требований и обеспокоенностей российскими действиями. В тот же день, 20 декабря, состоялся телефонный разговор между помощником президента РФ Юрием Ушаковым и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Последний заявил о готовности Вашингтона участвовать в дипломатических усилиях совместно с Россией через двусторонний формат, а также по линиям Россия-НАТО и ОБСЕ. Салливан полагает, что диалог с Россией должен проводиться в координации с европейскими союзниками.

Насколько предложения России реализуемы, "Вестник Кавказа" спросил у директора Института политических исследований Сергея Маркова. Эксперт считает, что требования НАТО отодвинуть войска РФ от украинской границы делают сами переговоры нереальными.

"Мне представляется, что он (договор – прим. ред.) совсем нереализуем. Ответные требования они уже предъявили о том, что только для того, чтобы начались переговоры, Россия должна изменить дислокацию боевых подразделений на своей территории в угоду НАТО. Только после этого они начнут переговоры. При этом ясно, что переговоры ничем не закончатся, поскольку они считают их провокацией России. А Россия, по большому счету, требует, чтобы Запад перестал вести себя агрессивно. Запад, разумеется, не хотят прекращать быть агрессором, а хочет именно подчинения России. Поэтому, пока Россия не предприняла никаких жестких действий, договоренности такого рода невозможны", - сказал он.

Марков полагает, что, пока за ультиматумом не следуют конкретные действия, они могут быть восприняты как "пустой звук". По его мнению, Россия к таким действиям не готова за исключением "небольшой операции" на территории Украины, которую сам Запад вполне допускает. Такая операция позволит усилить антироссийскую направленность украинской государственной системы, считает политолог.

Что касается предложения МИД РФ, то Запад на него отвечать не собирается, а ждет, как Россия отреагирует на игнорирование этой инициативы. Исходя из этой реакции, он и будет строить свои дальнейшие шаги, добавил Марков.

В одном из пунктов предложения к НАТО российский МИД обозначил "отказ от военной деятельности на территории Закавказья". Что конкретно здесь имеют ввиду дипломаты со Смоленской площади? Нет ли намека, например, на сотрудничество Турции с Азербайджаном?

"Намека на Турцию здесь нет. Россия не выдвигает никаких требований к Турции. Речь идет о том, чтобы США не размещали в Грузии свою военную инфраструктуру", - пояснил Марков.

Тем временем британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что союзники по НАТО не могут прийти к общему мнению по поводу переговоров с Россией на тему гарантий безопасности и их формату. При этом страны НАТО понимают необходимость проведения переговоров с Россией, а их военные хотят "избежать прямого отказа" от предложения Москвы и пытаются найти "области взаимного согласия и успокоить ситуацию".