ДТП на ТТК в Москве - столкнулись 20 автомобилей, пострадали два человека

21 дек в 13:24

Этим утром на внешней стороне ТТК перед въездом в Кутузовский тоннель произошло массовое ДТП, по уточненной информации повреждены 20 автомобилей, пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что на ТТК столкнулись 13 автомобилей, в том числе автомобиль дипломата Китайской народной республики с красными дипломатическими номерами.

Авария произошла по вине водителя Ford Explorer.

"По предварительным данным, от действий водителя автомобиля Ford механические повреждения получили 20 автомобилей. В настоящее время имеется информация о двух пострадавших. Предварительно, травмы у них нетяжелые", - сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Водителя Ford проверяют на состояние опьянения.

Движение на данном участке дороги осуществляется по двум полосам из пяти. Автолюбителей просят выбирать пути объезда.