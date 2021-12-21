Синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь в Москве

21 дек в 13:10

Новогодняя ночь в Москве будет морозной, ожидается до 15 градусов ниже нуля.

"По нашим прогнозам, в новогоднюю ночь в Москве будет около минус 10 - 15 градусов, а днем 1 января термометры покажут минус 7 - минус 12", - сообщили в центре погоды "Фобос".

Снега в столичном регионе к Новому году станет еще больше, "и совсем не исключено, что небольшой снег будет кружить и в последний день уходящего года", считают синоптики.

Последние пять лет Новый год Москва встречала оттепелями, напомнили в "Фобосе".