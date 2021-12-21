Школьники в Адыгее уйдут на зимние каникулы 27 декабря

21 дек в 13:01

В школах Адыгеи зимние каникулы начнутся досрочно из-за коронавируса, они продлятся с 27 декабря по 9 января.

Глава республики Мурат Кумпилов поддержал предложение о досрочном начале школьных каникул. По его мнению, для того, чтобы сдержать заболеваемость коронавирусом, важно своевременно принимать меры.

В Адыгее 100% педагогов вакцинированы от коронавируса, однако среди школьников случаются заражения, затем они заражают родственников, пояснил на совещании вице-премьер республики Анзаур Керашев.

"С учетом выходных и праздничных дней продолжительность отдыха составит 2 недели", – информирует правительство Адыгеи.

В настоящее время 213 классов в школах Адыгеи закрыто на карантин, дистанционно обучаются более 1,8 тыс детей.