Лже-родственники выманили почти 1,2 млн рублей у жительницы Дагестана

21 дек в 12:54

Мошенники, притворившись дальними родственниками, обманом выманили крупную сумму денег у жительницы Тарумовского района. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В дежурную часть обратилась 50-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников. По ее словам, в сентябре в социальной сети она познакомилась с двумя иностранцами, которые назвались "ее дальними родственниками". Затем на протяжении нескольких месяцев они общались по видеосвязи.

"Примерно в середине ноября, во время очередного звонка, один из "родственников" пожаловался на затруднения с банком и попросил потерпевшую одолжить деньги до урегулирования проблемы. Не сомневаясь в искренних намерениях и добропорядочности этих людей, женщина перевела им 38 тыс рублей", - пояснили в полиции.

После этого преступники неоднократно требовали у нее различные суммы, под угрозой того, что в противном случае не вернут уже взятое.

В общей сложности за месяц доверчивая потерпевшая перевела злоумышленникам 1,157 тыс рублей.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).