В "Лукойле" рассказали, чего ждать от цен на нефть в 2022 году

21 дек в 12:54

Вице-президент российской компании "Лукойл" по стратегическому развитию Леонид Федун предположил, что в конце 2022 года спрос на нефть в мире вернется на допандемийный уровень.

При этом он подчеркнул, что все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

"Есть два "но": первое - мы не знаем, как поведет себя пресловутый "омикрон", насколько он окажется смертельным, он заразный, это все поняли, ...и будут ли появляться новые штаммы, которые могут привести к локдауну. А раз локдаун - это снижение потребления ", - поведал Федун в интервью телеканалу "Россия 24".

Вице-президент компании также отметил, что нефтяные цены в следующем году будут держаться выше $60.

Напомним, накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE упала ниже $70 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI опустилась ниже $66 за баррель.