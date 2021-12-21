В Актау водитель насмерть сбил женщину с дочкой

21 дек в 12:40

Пятилетняя девочка и ее мама погибли под колесами автомобиля. Джип сбил их на пешеходном переходе.

Трагедия произошла накануне около полуночи. Водитель Toyota Land Cruiser сбил переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу женщину 29-ти лет и ее дочь пяти лет.

"Девушка от полученных травм погибла на месте происшествия. Пятилетнюю девочку доставили в Мангистаускую областную детскую больницу, после чего, не приходя в сознание, она скончалась", - сообщили в департаменте полиции региона.

Водителю джипа грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, он водворен в изолятор временного содержания.