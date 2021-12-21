В крупное ДТП в Москве попал автомобиль посольства Китая

На Третьем транспортном кольце в Москве произошло крупное ДТП с участием 13 автомобилей.
"Среди участников ДТП - автомобиль дипломата Китайской народной республики с красными дипломатическими номерами", - заявил источник в правоохранительных органах.
Был ли дипломат в машине во время аварии, на данный момент неизвестно.
В столичной Госавтоинспекции рассказали, что всего в ДТП перед въездом в Кутузовский тоннель участвовали 13 машин. Согласной предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.
В ГАИ отмечали, что виновником ДТВ является водитель Ford Explorer, совершивий столкновение с 12 автомобилями, следовавшими в попутном направлении. В настоящее время мужчину проверяют на алкоголь, передает РИА Новости.