В крупное ДТП в Москве попал автомобиль посольства Китая

21 дек в 12:32

На Третьем транспортном кольце в Москве произошло крупное ДТП с участием 13 автомобилей.

"Среди участников ДТП - автомобиль дипломата Китайской народной республики с красными дипломатическими номерами", - заявил источник в правоохранительных органах.

Был ли дипломат в машине во время аварии, на данный момент неизвестно.

В столичной Госавтоинспекции рассказали, что всего в ДТП перед въездом в Кутузовский тоннель участвовали 13 машин. Согласной предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

В ГАИ отмечали, что виновником ДТВ является водитель Ford Explorer, совершивий столкновение с 12 автомобилями, следовавшими в попутном направлении. В настоящее время мужчину проверяют на алкоголь, передает РИА Новости.