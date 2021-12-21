Треть россиян набирают лишний вес в новогодние праздники

21 дек в 12:22

Опрос показал, что многие россияне в новогодние каникулы прибавляют в весе.

Исследование производителя спортивного оборудования - компании Hasttings показало, что 33% россиян набирают в новогодние праздники вес. Чаще всего (37%) граждане набирают за каникулы 1-3 кг, еще 28% респондентов сообщили, что набирают меньше 1 кг. Кроме того, 18% россиян к 10 января становятся тяжелее на 3-5 кг, а 17% набирают более 5 кг.

"При этом среди всех опрошенных никогда не меняются в весе из-за нового года 23%, а 44% - вообще не считают нужным портить себе выходные и следить за весом", - отмечается в результатах исследования.

Большинство (67%) граждан считают, что не наберут лишний вес за грядущие праздники, так что не станут ограничивать себя в застольях или добавлять физическую активность.

Те, кто переживают о весе, сообщили что планируют сократить количество застолий с друзьями, коллегами и даже родственниками - 26%, откажутся от алкоголя - 17%, снизят калорийность новогоднего ужина и не станут доедать то, что осталось в течение следующих дней - 16%.

"Примечательно, что 29% планируют в праздничные дни заниматься спортом, как обычно, чтобы сохранить свой график тренировок, а 12% - собираются "попотеть" даже сильнее, чем обычно", - отметили в компании.

Также 19% респондентов сообщили, что Новый год - это хороший повод привести себя в форму, 23% уверены, что хороши в любом весе, а 36% россиян признались, что худеть их мотивирует не сам Новый год, а последствия праздников.