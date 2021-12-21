Армения согласилась на автомобильную дорогу в Азербайджан

Автомобильное сообщение между Азербайджаном и Арменией может быть восстановлено в соответствии с итогами встреч глав государств Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, которые прошли 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе. Об этом заявил армянский премьер-министр в Тбилиси.

"Хочу отметить, что после встречи 26 ноября в Сочи при посредничестве президента РФ Владимира Путина и 14 декабря в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля появилась возможность достичь договоренности с Азербайджаном о возобновлении автомобильного сообщения", - цитирует его со ссылкой на пресс-службу кабмина РА ТАСС.

Глава правительства пояснил, что если это будет сделано, то проект "Север-Юг" - в его рамках строится дорога, которая соединит армяно-грузинскую границу с границей Армении и Ирана - трансформируется в маршрут "Север-Юг", "Восток-Запад".

Как отметил главный редактор "Вестника Кавказа" Андрей Петров, маршрутом, который Никол Пашинян называет "Восток-Запад", является Зангезурский транспортный коридор. "Судя по всему корпусу заявлений Никола Пашиняна после Брюсселя, армянские власти начали всерьез готовить общество Армении к открытию транспортных коммуникаций с Азербайджаном. Делается это поэтапно: сначала сообщили о согласии на железнодорожное сообщение, теперь мы слышим и о возможности договориться по автомобильной дороге. В отношении этих коммуникаций даже ведется определенный брендинг: путь Зангезурского транспортного коридора, через который Армения получит выход, с одной стороны, к каспийскому побережью и России, а с другой стороны к Ирану, предложено считать реализацией давних планов Еревана на международные маршруты "Север-Юг" и "Восток-Запад" – чтобы представить ситуацию в выигрышном для команды Пашиняна свете", - сказал он.

"В самом деле, по Зангезурскому транспортному коридору можно организовать поставки грузов из Казахстана: по Каспийскому морю до Баку, оттуда через освобожденные районы, Мегринский участок коридора и Нахчыван либо сразу в Турцию, либо через Ереван и Гюмри в Карс (после открытия армяно-турецкой границы). Это вполне можно назвать маршрутом "Восток-Запад". В свою очередь, железнодорожное сообщение из Ирана в Армению Джульфа-Нахчыван-Ереван соответствует идее западной ветки маршрута "Север-Юг", которая ведет не в Россию, а в грузинские черноморские порты. То есть Никол Пашинян стремится создать ощущение у армянских граждан, что он добивается исполнения тех выгодных для Армении проектов, которые не могли реализовать предыдущие власти из-за Карабахской войны и блокады границ. Безусловно, разблокирование коммуникаций выгодно Армении, и сейчас мы видим, как Ереван занят переводом этого факта на привычный для армянского общества язык", - пояснил Андрей Петров.

"Подобную активность армянских властей можно только приветствовать, однако далее важно, чтобы позитив не остался на уровне слов и Армения приступила к практической реализации договоренностей по Зангезурскому коридору. Готовность к действиям, решимость и согласие – это хорошо, но уже в первые месяцы нового года должны быть начаты работы по восстановлению и укладке железнодорожных путей на армянских участках маршрута. Будем надеяться, что Ереван хотя бы теперь перейдет от слов к делу и будет вести себя конструктивно", - заключил главный редактор "Вестника Кавказа".

Кроме того, Никол Пашинян также напомнил о достигнутой с Ильхамом Алиевым "принципиальной договоренности" о восстановлении железнодорожного сообщения. "Речь о восстановлении участка железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз. Мы надеемся завершить эту работу в течение 2-3 лет", - обратил внимание он.