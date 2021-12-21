Саакашвили обратился из окна палаты к своим сторонникам

21 дек в 12:02

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к сторонникам, пришедшим к Горийскому военному госпиталю, чтобы поздравить его с днем рождения.

"Никакой Иванишвили и его банда не смогут нас победить, мы знаем, что делаем ... Друзья, главное - единство, атаковать до конца, не бояться никаких репрессий", - обратился к собравшимся из окна своей палаты экс-глава государства.

Он подчеркнул, что не боится и намерен идти до конца, чтобы освободить Грузию от диктатуры. "Очень надеюсь на вас, главное - единство, главное - дожать до конца, и мы обязательно войдем в Европу, как передовая страна", - цитирует Саакашвили "Грузия Online".

Напомним, 21 декабря бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отмечает свой 54-й день рождения.