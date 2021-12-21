Дорогу к курорту "Эльбрус" закрыли на время в Кабардино-Балкарии

21 дек в 11:57

Движение по участку автодороги А-158, ведущей к горнолыжному курорту "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, запрещено из-за плохой погоды, такое сообщение распространил Росавтодор.

"С 08:00 21.12.2021 на участке км 101- км 104 автомобильной дороги А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус (Кабардино-Балкарская Республика, н.п. Терскол) закрыто движение для автомобильного транспорта", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Напомним, накануне в МЧС по КБР сообщили, что после сильного снегопада на северном склоне горы Чегет был зафиксирован самопроизвольный сход лавины, в результате никто не пострадал, разрушений также нет.

Сегодня, по информации спасателей, в горах региона сохраняется лавиноопасная ситуация.