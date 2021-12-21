Коронавирус в России за сутки побороли свыше 40 тыс человек

21 дек в 11:53

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 25,9 тыс новых случаев заболевания. Выздоровели за сутки 40 219 пациентов - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 25 907 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 877 (7,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Петербурге - 2 075, в Москве - 1 906, в Московской области - 1 811. В Краснодарском крае новых случаев 521, в Ставропольском крае - 457, в Крыму - 153, в Дагестане - 149, в Кабардино-Балкарии - 96, в Адыгее - 93, в Ингушетии - 84, в Северной Осетии - 76, в Чечне - 72, в Карачаево-Черкесии - 65.

Суточный прирост составил 0,25%, общее число инфицированных в России достигло 10 267 719 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 40 219 человек, за весь период - 9 055 199 человек.

Умерли за сутки 1 027 россиян с коронавирусом, с начала пандемии - 299 249 пациентов.