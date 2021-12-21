Меняйло поручил открыть дополнительные пункты обогрева в Верхнем Ларсе

21 дек в 11:36

Дополнительные пункты обогрева для водителей фур откроют на пункте пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией по поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло, такое сообщение распространила пресс-служба главы и правительства региона по итогам аппаратного совещания.

Обращаясь к представителям комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре, он поручил ведомству совместно с МЧС обеспечить безопасность дальнобойщиков, чтобы они могли переждать морозы в теплом помещении.

"Пункт обогрева работает, но, если есть потребность, поставьте два-три пункта", - цитирует Меняйло ТАСС.