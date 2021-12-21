Цена газа в Европе превысила $1800

21 дек в 11:14

Торги в Европе открылись ростом цен на газ - голубое топливо подорожало до $1 800 за 1 тыс куб м.

По состоянию на 10:01 мск цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1 803 за 1 тыс кубометров (€154,35 за МВт.ч по текущему обменному курсу), свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Последний раз такие цены на газ в Европе были в октябре. Сегодня цены растут на информации об остановке и развороте в реверс газопровода "Ямал-Европа", а также на ухудшении погоды и падении ветрогенерации в регионе.

В настоящее время газ по трубопроводу "Ямал-Европа" идет с запада на восток.