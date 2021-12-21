Мужчина попался на чеканке фальшивых монет в Грузии (ФОТО)

21 дек в 11:03

Житель Грузии задержан по обвинению в изготовлении фальшивых монет, об этом сообщает Следственная служба Минфина страны.

Как выяснило следствие, мужчина отчеканил кустарным образом 563 монеты, каждая по одному лари, а затем через аппараты быстрой оплаты положил эту сумму (около $182) на счет своей супруги, после чего она была обналичена, передает Sputnik Грузия.

Фальшивомонетчик был взят с поличным. При обыске у него дома было найдено 30 поддельных одноларовых монет и оборудование для их чеканки.

Задержанный может лишиться свободы на срок от четырех до семи лет.