В Грузии выявили 3,3 тыс новых случаев коронавируса

21 дек в 11:00

За минувшие сутки в Грузии подтвердились еще 3 282 случая заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных, согласно официальному сайту StopCov, достигло 913 738 человек.

За сутки вылечились 3 263 человека, с начала пандемии - 866 339. Умерли за сутки 53 пациента, за все время - 13 169.

За сутки в Грузии провели 49 347 тестов, доля инфицированных из общего числа протестированных составила 6,65%, за последние 14 дней – 6,71%.

В карантине находятся 35 человек, в стационарах наблюдаются 5 626, в ковид-гостиницах остается 1 021 человек.