Почти 40 тыс человек на Тенгизе останутся без работы в 2022 году

21 дек в 10:53

В 2022 году на Тенгизском месторождении сократят 39 тыс рабочих, сообщает "Хабар 24".

Сокращение персонала связано с завершением проекта "Келешек кенею". Около половины рабочих, попадающих под сокращение - местные жители. В первом квартале 2022 года на Тенгизе сократят 7 тыс человек. В управлении занятости считают, что роста безработицы удастся избежать, благодаря обучению, инвестированию в человеческие ресурсы.

"Есть государственные программы. Задействовать в них мы планируем около 12 тыс человек. Имеются инвестиционные проекты в сфере нефтехимического комплекса. При строительстве хотим обеспечить работой около 20 тыс работников", - заявил заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Еркебулан Абылкасымов.