Посол Ирана, экстренно эвакуированный из Йемена, умер от коронавируса

21 дек в 10:48

Иранский посол в Йемене Хосейн Ирлоу, ранее эвакуированный из этой страны из-за болезни, умер из-за осложнений после Covid-19. Об этом рассказал официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде.

"Ирлоу был инфицирован коронавирусом в ходе своей командировки и из-за запоздалого сотрудничества некоторых стран, к сожалению, вернулся в страну в плачевном состоянии", - приводит его слова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что было сделано все возможное для его лечения, однако сегодня Ирлоу скончался.

Напомним, 19 декабря иранские СМИ сообщили, что посол Исламской Республики в Йемене, выполнявший дипмиссию в контролируемом мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) городе Сана, был эвакуирован при согласии Саудовской Аравии, которое было получено при посредничестве Ирака и Омана.