Забывчивый житель Владикавказа едва не лишился мобильного телефона (ФОТО)

21 дек в 10:34

Житель Владикавказа украл смартфон, забытый другим мужчиной у входа в магазин. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

"Как стало известно полицейским, на одной из центральных улиц города гражданин заходя в магазин, отвлекся и положил свой мобильный на ступеньки. Этим воспользовался злоумышленник", - пояснили в полиции.

Оперативники выяснили, что 40-летний подозреваемый заметил чужой телефон, затем огляделся и, удостоверившись, что его поступок окажется незамеченным, украл телефон, после чего сбежал.

Стражи порядка опросили возможных очевидцев и свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В максимально сжатые сроки подозреваемый был установлен и доставлен в отдел.

Украденный гаджет изъят, его вернут законному владельцу.

Открыто уголовное дело ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".