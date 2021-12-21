Российский иммунолог назвал характерный для омикрона симптом

21 дек в 10:20

Новый омикрон-штамм коронавируса отличается симптомами от других штаммов, сообщил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, пишет портал Ura.ru.

"У "омикрона" самый характерный симптом - это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил", - рассказал специалист.

В настоящее время для заболевания коронавирусной инфекцией описано более 70 симптомов, поэтому штамм бывает сложно определить. "Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма "визитная карточка" была - потеря обоняния, на "Дельте" тоже встречается, но гораздо реже", - поделился Болибок.

К симптомам нового штамма обычно относят насморк, усталость, головную боль, повышенную утомляемость, частое чихание, першение в горле, потерю аппетита.

С омикроном болезнь часто протекает относительно легко и проходит за две недели. В случае госпитализации борьба с вирусом может продолжаться четыре недели. "Но есть люди, которые переносят это очень тяжело. Если они выживают после коронавируса, у них остается целый букет заболеваний. Проявляются хронические заболевания, где-то новые заболевания, поэтому они и полтора, и два, и четыре месяца могут болеть. Но это редкие случаи", - отметил иммунолог.