Глава ВОЗ призвал отменить праздники из-за "омикрона"

21 дек в 10:08

Накануне рождественских и новогодних праздников гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал весь мир по возможности отменить уже запланированные мероприятия, чтобы сократить риски распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

"Отмененный праздник лучше, чем отмененная жизнь", - приводит его слова BBC.

Глава международной организации признал, что весь мир устал от ограничений, все хотят побыть вместе с друзьями и родственниками, однако самый быстрый способ вернуться к нормальной жизни - принять непростые решения для защиты себя и окружающих, в том числе - и по отмене или переносу мероприятий.

"Но лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем отпраздновать сейчас, а потом скорбеть", - сказал Гебрейесус.