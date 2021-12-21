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Глава ВОЗ призвал отменить праздники из-за "омикрона"

Глава ВОЗ призвал отменить праздники из-за &quot;омикрона&quot;

Накануне рождественских и новогодних праздников гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал весь мир по возможности отменить уже запланированные мероприятия, чтобы сократить риски распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

"Отмененный праздник лучше, чем отмененная жизнь", - приводит его слова BBC.

Глава международной организации признал, что весь мир устал от ограничений, все хотят побыть вместе с друзьями и родственниками, однако самый быстрый способ вернуться к нормальной жизни - принять непростые решения для защиты себя и окружающих, в том числе - и по отмене или переносу мероприятий.

"Но лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем отпраздновать сейчас, а потом скорбеть", - сказал Гебрейесус.

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