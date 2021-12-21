Отопление в Москве подняли до максимума

21 дек в 10:08

Система отопления в Москве из-за сильных морозов работает на полную мощность, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Напомним, минувшей ночью в столице было 18 градусов мороза, во вторник днем ожидается минус 15-17. Морозными будут и последующие дни.

"В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов", - поделился Бирюков.

Он объяснил, что технологический режим системы централизованного теплоснабжения выбирают исходя из прогноза синоптиков, однако менять температуру надо постепенно.

"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - заявил представитель московской мэрии.