Зурабишвили продолжает идти к национальному согласию

21 дек в 9:50

Процесс достижения национального согласия в Грузии, инициированный президентом страны Саломе Зурабишвили является сложным процессом, однако он прозрачен и не носит секретного характера, говорится в заявлении, распространенном администрацией президента.

Зурабишвили объявила, что решила искоренить поляризацию в грузинском обществе 10 декабря, 15 декабря состоялся новогодний прием представителей политических сил страны. На нем президент озвучила свое видение общенационального примирения, позже она стала начала встречи в индивидуальном порядке.

"В начале процесса национального согласия президент слушает всех, проводит встречи и интересуется взглядами, инициативами и позициями различных общественных групп, что является частью общего процесса национального согласия", - пояснили в администрации.

В процесс нацсогласия вовлечены не только политики, но и общественность. Зурабишвили уже провела встречи с Патриархом Грузии, четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и представителями ряда политических партий.

"Процесс продолжается. Президент продолжает проводить встречи в активном режиме", – подчеркивается в сообщении.

Главные принципы диалога в этом процессе: инклюзивность, прозрачность и отсутствие предварительных условий.