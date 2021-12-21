Власти Армении рассказали, какая авиакомпания первой полетит в Стамбул

21 дек в 9:43

Авиакомпания Flyone Armenia станет первым армянским перевозчиком, который начнет совершать полеты в Турцию после 2015 года, рассказали в Комитете гражданской авиации Армении.

Ранее Flyone Armenia заявила о намерении осуществлять полеты в Стамбул, а позже министр обороны Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о возможности организации авиаперелетов между Стамбулом и Ереваном.

"Армянские авиакомпании, как минимум с 2015 года, не осуществляли полеты в турецкие города", - цитирует сообщение комитета Sputnik Армения.

В ведомстве добавили, что будут держать под контролем качество полетов, в соответствии с законом "Об авиации".