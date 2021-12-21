Центр "Вектор" показал, как выглядит "омикрон"

21 дек в 9:31

Вирусные частицы, вышедшие из клетки Vero Е6 и скопившиеся на ее поверхности

Научный центр "Вектор" опубликовал фотографии, на которых запечатлен новый штамм коронавируса "омикрон". Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что ученые в лаборатории заразили культуру клеток Vero E6 омикрон-штаммом, они ставят целью изучить его морфологические характеристики: форму, размер, наличие структур, находящихся на поверхности, и так далее.

Исследователи отделили клетки от поверхности специальных флаконов, где они выращивались, на шестые сутки после заражения.

"После подготовки пробы клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе", - пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также рассказали о необычной особенности "омикрона": он, в отличие от остальных штаммов, не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки заражения.