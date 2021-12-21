В Казахстане субсидируют шесть внутренних авиаперелетов

21 дек в 9:25

В будущем году субсидируемые рейсы будут выполняться в шесть городов Казахстана.

"Состоялся конкурс на 23 авиамаршрута, субсидируемых из республиканского бюджета в 2022 году, в том числе 10 авиамаршрутов в Туркестан, по 3 авиамаршрута в города Кокшетау и Петропавловск, по два авиамаршрута - в Балхаш, Урджар и Ушарал", - сообщает комитет гражданской авиации Казахстана.

Данные маршруты носят социально значимый характер для развития региона, однако не являются доходными.

Субсидированные рейсы появятся в расписании авиакомпаний SCAT, Qazaq Air и "Южное небо". Стоимость авиабилетов составит от 9 до 25 тыс тенге.