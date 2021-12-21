Перед Рождеством Европа снова ужесточает антиковидные меры

Крупнейшие страны Европы прибегают к дополнительным ограничениям для борьбы с всплеском заражения Covid-19, в то время как главный медицинский советник президента США Джо Байдена сказал, что перспектива дальнейших ограничений в США маловероятна, хотя штамм "омикрон" уже достиг почти каждого штата, сообщает Bloomberg.

Европе предстоит критическая неделя принятия решений, которые могут сорвать рождественские и новогодние праздники. Распространение "омикрона" может нанести удар по населению, которое уже устало от ограничений. Европейские страны применили различный подход к противодействию зимней волне Covid, но большинство ускоряет кампании вакцинации и ревакцинации. Никто не хочет повторять опыт Великобритании, где на прошлой неделе число случаев заражения Covid достигло рекордных 93 тыс. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал федеральное правительство увеличить поставки тестов и лечения в город на фоне всплеска инфекций. Штат Нью-Йорк третий день подряд бьет рекорд по количеству новых случаев заражения. Продолжаются дискуссии о том, вызывает ли омикрон более легкое заболевание, чем предыдущие штаммы.

Шаги, которые страны предприняли или обсуждают

США

По словам Энтони Фаучи, руководителя Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, из-за более холодной погоды и отпусков нагрузка на медицинскую систему будет особенно тяжелой в регионах страны с низким уровнем вакцинации. Он призвал население получить вакцины, заявив, что около 50 миллионов человек имеют право на прививки, но не сделали их. По словам представителя Белого дома, сегодня в своем обращении к народу президент Байден объявит о новых шагах по оказанию помощи общинам, нуждающимся в помощи, а также сделает жесткое предупреждение о том, как будет выглядеть зима для американцев, которые решат остаться непривитыми.

Великобритания

Министр здравоохранения Саджид Джавид не исключил предрождественских ограничений, но сказал, что любые новые меры должны быть одобрены парламентом, а для этого парламентариев потребуется отозвать с каникул. Премьер-министр Борис Джонсон, вероятно, столкнется с дальнейшим сопротивлением в своих рядах после того, как 100 его союзников-консерваторов проголосовали на прошлой неделе против гораздо более мягких мер, чем рассматриваемые сейчас более жесткие ограничения. Советники сообщили правительству, что в течение нескольких дней необходимы новые меры для защиты системы здравоохранения. Ключевой министр, лорд Дэвид Фрост, ушел в отставку на выходных и предупредил Джонсона в своем письме: "Не поддавайтесь соблазну тех принудительных мер, которые мы видели в других странах". Сейчас, когда так много людей остается дома, страна вошла в режим "скрытой изоляции", которая тормозит розничную торговлю, гостиничный бизнес и путешествия.

Нидерланды

В воскресенье страна вернулась к строгой изоляции. Это означает, что школы и промтоварные магазины закрыты. Правительство заявило, что распространение "омикрона", вероятно, перегрузит голландскую систему здравоохранения в январе. Новые ограничения будут действовать как минимум до 14 января.

Германия

Система здравоохранения ФРГ продолжает бороться с вирусной волной, которая достигла своего пика в конце ноября. Спрос в больницах не снизится в течение месяца. ФРГ присоединилась к Кипру и Франции, установив более строгие правила для путешественников из Великобритании, которые должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин по прибытии, отменяя планы отпусков. Франция временно запретила въезд многим британцам на прошлой неделе, и Кипр потребует от посетителей из Великобритании в возрасте 12 лет и старше, независимо от статуса вакцинации, самоизоляции. Новое правительство Германии также обдумывает этот шаг.

Франция

Наряду с запретом на приезд из Великобритании, Франция ограничивает уличные развлечения в канун Нового года, чтобы попытаться сдержать распространение вируса. Правительство также усиливает давление на людей с целью получения прививок, и с января только иммунизированные люди смогут получить "медицинский пропуск", который обеспечит доступ к барам, ресторанам, медицинским учреждениям и культурным объектам.

Испания

В среду Испания созовет экстренное онлайн-совещание, чтобы проанализировать развитие пандемии и обсудить принятие новых мер. Некоторые регионы уже требуют доказательства вакцинации для посещения ресторанов и баров, но воздерживаются от более агрессивных шагов, которые могут навредить экономике, сильно зависящей от услуг и туризма.

Италия

В четверг правительство Италии также проведет экстренное заседание и может рассмотреть такие варианты, как требование о ношении масок на открытом воздухе, сокращение срока действия сертификатов вакцины и, возможно, требование к вакцинированным людям, а также к невакцинированным, проходить тесты на Covid для доступа к крупным мероприятиям.