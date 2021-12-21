В России рекордно подорожали частные дома

21 дек в 8:32

За последние два года в России на фоне пандемии резко подорожали загородные дома, рост составил рекордные 15,7%.

"Средний частный дом в России стоит 5,1 млн рублей. Цена за год увеличилась на 13%, а по сравнению с допандемийным периодом, за два года - на 15,7%. И сами цены, и их динамика - это исторический рекорд за всю историю наших наблюдений", - сообщил ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Больше всего за год подорожали дома на Кубани - плюс 42,6%, в Амурской области - плюс 39,6%, в Тыве - плюс 39,5%. В Пензенской области дома стали дороже на 28,8%, в Смоленской области - на 25,1%, в Ленинградской области - на 15,8%, в Подмосковье - на 8,2%.

Минимальный рост цен на загородные дома зафиксирован в Тверской области - плюс 2,1%, в Саратовской области - 3%, в Псковской области - 3,7%.

Рост цен Луценко связывает с интересом к жизни за городом из-за пандемии коронавируса, а также со стремительным ростом квартир, из-за чего цены на коттеджи также "подтянулись". Третьим фактором рекордного роста цен на загородную недвижимость он назвал удорожание стройматериалов.