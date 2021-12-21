Новые рейсы свяжут летом Краснодар с Барселоной, Бургасом, Белградом, Варной

Несколько авиакомпаний получили допуски на выполнение регулярных и чартерных рейсов за границу летом 2022 года, информирует Ассоциация туроператоров России.
Из Краснодара в Бургас будет летать AZUR air. Также перевозчик готовит рейсы в Бургас из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Тюмени, Уфы, Казани, Новосибирска, Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Кемерово.
Кроме того, AZUR air летом будет летать между Краснодаром и Варной. Это направление также будет доступно из других крупных российских городов.
Рейсы в Барселону и Пальму-де-Майорка откроются из Краснодара, Самары, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону.
Авиакомпания "Азимут" готовит регулярные рейсы в Белград из Краснодара, Ростова-на-Дону и Минеральных вод.