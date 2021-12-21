Грузия нарастила экспорт мандаринов

21 дек в 6:34

Грузия с начала осени экспортировала 22,8 тыс т мандаринов, на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, как сообщает Минсельхоз Грузии, общая стоимость экспорта составила $11,2 млн - это на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Главным покупателем грузинских мандаринов является Россия - 15 447 т, также цитрусовые экспортируются в Армению - 4 225 т, Украину - 2 160 т, Молдову - 342 т, Казахстан - 182 т, Словению – 172 т и другие страны.

В Грузии сезон сбора урожая мандаринов начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.