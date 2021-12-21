Российский миллиардер намерен объединить "Торпедо" и "Родину"

21 дек в 5:35

Российский миллиардер Сергей Ломакин намерен приобрести московский клуб "Торпедо", выступающий в настоящее время в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

По словам источника, знакомого с ситуацией, в результате сделки произойдет слияние двух клубов - "Торпедо" и "Родины", передает Чемпионат.com.

По данным Forbes, на сегодняшний день финансовое состояние Ломакина составляет $3,4 млрд.

Напомним, после 25 туров "Торпедо" занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. В активе столичной команды 47 очков.