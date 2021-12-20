Фракция Пашиняна заявила о политическом кризисе в Ереване

20 дек в 23:51

Фракция "Мой шаг" приняла решение бойкотировать очередное заседание Совета старейшин, которое пройдет завтра в 11.00 (10.00 мск), об этом говорится в ее заявлении.

В нем уточняется, что отказ от участия в заседании связан с "текущим политическим кризисом" между Советом и мэром столицы.

В заявлении указано также, что, так как в повестку завтрашнего заседания входят важные вопросы (бюджет Еревана на 2022 год, программа развития и т. д.), после избрания нового градоначальника, которое состоится 22 декабря, и до конца года планируется созвать внеочередное заседание Совета старейшин. На нем и будут приняты все эти важные проекты, передает News.am.