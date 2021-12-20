Турецкая лира совершила прыжок

20 дек в 23:29

Турецкая лира показала фантастический подъем после сегодняшнего падения. В эти минуты один доллар торгуется на уровне 12,27 лир, сообщает Bloomberg.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал кабинет министров и заявил о готовности предоставить форвардный валютный курс для экспортных компаний на фоне резкого падения национальной валюты.

Напомним, турецкая валюта сегодня находилась на уровне 18 лир за один доллар. При этом с начала года лира девальвировалась уже более чем в два раза. В январе за доллар давали около 7,3 лиры.