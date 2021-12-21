КЧГУ будет выпускать журнал об археологических исследованиях в СКФО

21 дек в 3:29

Археологический журнал "Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа" будет выпускаться в Карачаево-Черкесском госуниверситете (КЧГУ), сообщил ректор вуза Таусолтан Узденов по итогам прошедшей Всероссийской научной конференции "Средневековая археология и этническая история Северного Кавказа: контактные зоны и торговые пути".

"Конференция была задумана еще год назад в рамках реализации программы развития археологического направления в образовательной и научной деятельности КЧГУ. Уже несколько лет в университете многое делается для того, чтобы данное направление развивалось и приносило результаты. <…> С этого года на базе КЧГУ будет издаваться достаточно известный археологический журнал "Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа", - сказал он.

Узденов добавил, что после проведенных в 2018 году юбилейных XXX Крупновских чтений в университете был создан Археологический музей и Центр археологических и этнографических исследований. Сотрудники организаций активно участвуют в археологических экспедициях, а фонды музея формируются из найденных на раскопках артефактов, передает ТАСС.