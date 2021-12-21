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Гергиев и Мариинка откроют новогоднюю программу зала "Зарядье" в Москве

Гергиев и Мариинка откроют новогоднюю программу зала &quot;Зарядье&quot; в Москве

Артисты Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 23 декабря дадут концерты в Москве, открыв праздничную программу зала "Зарядье", сообщили в пресс-службе благотворительного фонда маэстро.

"В преддверии Нового года в московском концертном зале "Зарядье" пройдут праздничные концерты Мариинского театра и Валерия Гергиева, которые уже стали доброй традицией для гостей и жителей столицы", - передает ТАСС.

Организаторы отметили, что в 18:00 на сцену выйдет Симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижерский пульт встанет маэстро Гергиев. В программе самая новогодняя музыка - балет Петра Чайковского "Щелкунчик".

Продолжением музыкального вечера в 21:00 станет концерт "Страдивари-ансамбля" - коллектива, играющего на старинных и уникальных по звучанию струнных инструментах, созданных мастерами кремонской школы.

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