Защитнику "Локомотива" предложили выступать за сборную Армении

21 дек в 0:23

Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян получил предложение от Федерации футбола Армении выступать за национальную команду страны.

Соответствующую информацию подтвердил агент 22-летнего игрока Александр Клюев.

"Армянская федерация давно интересуется Наиром. Они проводили встречи, общались. Но сейчас Тикнизян не рассматривает для себя такую возможность", - цитирует его Sports.ru.

По словам Клюева, Тикнизян намерен выступать за сборную России.

Напомним, на счету Тикнизяна 7 матчей за молодежную сборную России. В нынешнем сезоне он провел за "железнодорожников" 15 матчей.