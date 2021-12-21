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Защитнику "Локомотива" предложили выступать за сборную Армении

Защитнику &quot;Локомотива&quot; предложили выступать за сборную Армении

Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян получил предложение от Федерации футбола Армении выступать за национальную команду страны.

Соответствующую информацию подтвердил агент 22-летнего игрока Александр Клюев.
"Армянская федерация давно интересуется Наиром. Они проводили встречи, общались. Но сейчас Тикнизян не рассматривает для себя такую возможность", - цитирует его Sports.ru.

По словам Клюева, Тикнизян намерен выступать за сборную России.

Напомним, на счету Тикнизяна 7 матчей за молодежную сборную России. В нынешнем сезоне он провел за "железнодорожников" 15 матчей.

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