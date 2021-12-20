Дядя Саакашвили проигнорировал судебное заседание

20 дек в 23:15

Дядя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Теймураз Аласания не пришел на судебное заседание по делу о мошенничестве и легализации незаконного дохода, передает телеканал "Пирвели ТВ".

Уголовное дело было возбуждено после событий 2012 года: по версии следствия, в это время был незаконно присвоен $1 млн: эти деньги принадлежали бизнесмену, который лишился их, чтобы решить искусственно созданную властями же правовую коллизию и в целом урегулировать отношения с правительством.

"Именно по этому делу 20 декабря был вызван на допрос Теймураз Аласания, но он отказался явиться", - приводит слова прокурора Михаила Садрадзе Sputnik Грузия.

Адвокат Бека Басилая пояснил, что Аласания находится в Турции и не смог вовремя вернуться в Грузию из-за плохого самочувствия. Защитник обратил внимание, что его клиент не скрывается от следствия и это подтвердило его прибытие в суд несколько дней назад.