Университет Лидса: выживут ли каспийские тюлени

Среда обитания каспийского тюленя, находящегося под угрозой исчезновения, получила статус важного района обитания морских млекопитающих, пишет India Education Diary. Три важных района для морских млекопитающих были определены для выживания и восстановления находящегося под угрозой исчезновения каспийского тюленя, который обитает только в не имеющем выхода к морю Каспийском море.

Число каспийских тюленей, находящихся под угрозой исчезновения с 2008 года по данным Международного союза охраны природы (МСОП), сократилось более чем на 70% в ХХ веке, главным образом в результате нерациональной охоты за их мехом и жиром. Коммерческая охота на этот вид прекратилась в середине 1990-х годов, но другие угрозы сохраняются.

Важные районы для морских млекопитающих были предоставлены Целевой группой МСОП по охраняемым районам морских млекопитающих, совместной целевой группой Комиссии МСОП по сохранению видов и Всемирной комиссии по охраняемым районам.

Эколог доктора Саймон Гудман из школы биологических наук Университета Лидса, входящий в группу специалистов МСОП, занимающуюся тюленями и другими ластоногими, заявил: "Это долгожданная новость. В настоящее время основные угрозы для каспийского тюленя связаны с деятельностью человека, включая очень высокие показатели смертности тюленей в орудиях лова, установленных для браконьерства осетровых, и деградация среды обитания в результате освоения прибрежных районов. Также вызывают озабоченность сокращение зимнего морского льда, используемого тюленями для размножения, и снижение уровня Каспийского моря, прогнозируемое на ближайшие десятилетия из-за потепления климата".

Длина каспийского тюленя достигает 1,4 м. Детеныши рождаются на льду с середины января по конец февраля и весят около 5 кг. Они кормят детей в течение 3-5 недель, прежде чем попасть в воду. Каспийские тюлени питаются различными видами рыбы, в частности, килькой.

Недавно выявленные важные районы для морских млекопитающих Каспийского моря не являются охраняемыми территориями, но они представляют собой важную среду обитания для будущего каспийского тюленя.

Придание этим районам особого статуса призвано содействовать осуществлению национальных и глобальных программ. Речь идет об оказании странам помощи в выборе районов с высоким уровнем биоразнообразия для достижения к 2030 году цели защиты 30 процентов районов суши и моря, поставленной в Конвенции о биологическом разнообразии.

Пока не существует специальных охраняемых районов для сохранения каспийских тюленей, которые запрещали бы все формы экономической или промышленной деятельности. Но есть надежда, что инициатива по важным районам для морских млекопитающих будет стимулировать развитие более надежной защиты ключевых мест обитания каспийского тюленя, включая зимний лед для размножения, маршруты миграции, районы кормления и участки, используемые животными для выхода на сушу для отдыха и линьки.

В последнее время каспийские тюлени покинули большинство своих традиционных мест выхода на сушу, в то время как морские среды обитания чувствительны к промышленному развитию. Крупные скопления животных встречаются редко. Недавно каспийский тюлень был внесен в национальные Красные книги России и Казахстана и занесен в Красные списки всех пяти прикаспийских стран. По предложению Ирана, каспийский тюлень был добавлен в Приложения I и II к Конвенции ООН о сохранении мигрирующих видов диких животных в 2017 году.

Наталия Шумейко, из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской Академии Наук и региональный координатор по важным районам для морских млекопитающих в Каспийском море, сказала: "Законодательные меры всеми приветствуются, но инвестиции по-прежнему необходимы для финансирования активных природоохранных мер, направленных на сокращение смертности тюленей и защиту этих сред обитания. Мы все должны сделать больше для этого вымирающего вида".