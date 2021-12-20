Азербайджан примет III Игры стран СНГ

20 дек в 22:58

III Игры стран СНГ пройдут в 2025 году в Азербайджане. Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта стран СНГ.

"На нем были определены место и сроки проведения очередных Игр стран СНГ. Так, II Игры пройдут в 2023 году в Беларуси. Местом проведения III Игр в 2025 году станет Азербайджан", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Исполкома СНГ.

Уточняется, что заседание прошло в формате видеоконференции, в нем участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома СНГ.

Напомним, I Игры стран СНГ состоялись в уходящем году в Казани.