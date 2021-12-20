Казахстан произвел более 7 млн доз "Спутника V" в 2021 году

20 дек в 22:47

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым заявил, что фармацевтический завод в Караганде выпустил более 7 млн доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в текущем году.

"Россия и Казахстан наращивают взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Производство российской вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармацевтическом заводе стабильно увеличивается. С начала года выпущено уже более 7 млн доз", - приводит слова Мишустина Sputnik Казахстан.

Напомним, Минздрав Казахстана сообщал о возможном запуске производства вакцины "Спутник Лайт".