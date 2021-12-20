Тепло вернулось в 20 многоэтажек Краснодара

20 дек в 22:38

Коммунальщики ликвидировали последствия крупной аварии на теплотрассе в Краснодаре, такое сообщение распространила пресс-служба администрации города.

"По информации АО "Краснодартеплосеть", инженерные системы заполнены теплоносителем. Горячая вода и отопление поступают жителям около двадцати домов по ул. Зиповской ", - сказано в нем.

Напомним, во время прокладывания коммуникаций получила повреждения подземная тепломагистраль, в результате были отключены две котельные, снабжающие теплом дома по улице Зиповской.