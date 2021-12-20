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Глава UFC рассказал, как Абдулманап Нурмагомедов влиял на своего сына

Глава UFC рассказал, как Абдулманап Нурмагомедов влиял на своего сына

Президент Абсолютной бойцовской организации Дана Уайт поделился мнением о бывшем чемпионе промоушена в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

Также он напомнил, что Хабиб вряд ли еще раз подерется, поскольку завершил карьеру, несмотря на попытки вернуть его в октагон.

"Он начал свой собственный путь и не хочет драться. Он потерял отца, это была болезненная потеря. Его отец был ведущей силой для него, он говорил: «Давай сделаем то, давай сделаем это». Сейчас этого нет, так что я не думаю, что он будет драться снова", — заявил Уайт в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

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