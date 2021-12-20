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У ВОЗ есть "убедительные доказательства", что "омикрон" распространяется быстрее

У ВОЗ есть &quot;убедительные доказательства&quot;, что &quot;омикрон&quot; распространяется быстрее

Скорость распространения нового штамма коронавируса "омикрон", действительно, гораздо выше, чем у штамма "дельта", подтвердил распространяемую ранее информацию глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что международная организация располагает "убедительными доказательствами этого факта".

"Вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди с бОльшей вероятностью могут заразиться" новым штаммом" [чем предыдущими]", - цитирует Гебрейесуса "Интерфакс".

Кроме того, глава ВОЗ призвал Китай более активно предоставлять информацию по COVID-19, так как выяснить происхождение вируса по-прежнему необходимо.

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