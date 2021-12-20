Производство рыбы увеличат в Узбекистане

20 дек в 21:51

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании по вопросам обеспечения продовольственной безопасности поручил увеличить производство рыбы в республике до 600 тыс тонн в следующем году, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, основываясь на опыте Шараф-Рашидовского района, в следующем году интенсивное рыбоводство будет развернуто в 10 тыс домохозяйств.

Помимо этого, он поручил освободить на три года от налогов кластеров, которые выращивают более 80 тонн рыбы в год на основе кооперации, а привлекшим иностранных работников компенсируют часть расходов.

Также планируется увеличить вдвое объем кредитов, выделяемых домашним заготовителям рыбы по программе "Каждая семья — предприниматель". Для этого выделят 400 млрд сумов и $20 млн.

В пресс-службе отмечается, что ставка земельного налога и налога на имущество для владельцев домохозяйств, занимающихся выращиванием рыбы, будет снижена в половину, и они будут переведены в категорию самозанятых.

Стоит добавить, что президент дал указание провести в Янгиюльском и Куйичирчикском районах эксперимент по обучению граждан рыбоводству и внедрить его результаты в Навоийской, Сырдарьинской и Ферганской областях с 1 июня 2022 года.