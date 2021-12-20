Регулятор предлагает повысить плату за свет в Армении

20 дек в 21:44

Цены на электроэнергию в Армении могут вырасти с 1 февраля будущего года в промежутке от 1,5 до 5,5 драма за 1 кВт.ч, так что средний тариф вырастет на 4,7 драмов, такое сообщение распространила Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) РА.

В нем говорится, что регулятор предлагает не менять тариф для социально необеспеченных слоев населения, которые составляют около 11% абонентов, передает Sputnik Армения.

Для абонентов, в месяц потребляющих 200 кВт.ч. тариф поднимется на 1,5 драма. Это означает, что для 55% абонентов дневной тариф будет равняться 41,5 драма, ночной - 31,5 драма.

Для четверти абонентов, потребляющих от 201 до 400 кВт.ч. электричество подорожает на 3,5 драма за кВт.ч, так что днем им придется платить 43,5 драма, ночью - 33,5 за кВт.ч.

Для прочих пользователей цена увеличится на 5,5 драма за кВт.ч и составит 45,5 и 35,5 соответственно.

Окончательное решение по росту тарифов будет принято 23 декабря по итогам общественных слушаний.