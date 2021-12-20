Стало известно, когда ВОЗ даст оценку "Спутнику V"

20 дек в 21:25

Директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар рассчитывает, что организация получит все документы по "Спутнику V" до конца января.

"У нас сейчас есть два дедлайна для подачи документов. Часть документов будет отправлена до 30 декабря и финальная часть документов – к концу января. Так что мы надеемся, что аппликант завершит подачу документов к концу января", - приводит его слова РИА Новости.

Гаспар отметил, что оценка "Спутника V" для использования в чрезвычайных ситуациях начнется после подачи второго пакета документов, которая ожидается в конце января 2022 года.