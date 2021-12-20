Двое военнослужащих ВС АР возвращены азербайджанской стороне

20 дек в 21:13

Двое военнослужащих ВС Азербайджана, заблудившихся и перешедших на армянскую сторону в субботу 18 декабря, были возвращены на родину. Об этом сообщил координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.

Как передает Trend, он уточнил, что военнослужащих передали азербайджанской стороне сегодня.

В Минобороны Азербайджана также подтвердили факт передачи азербайджанской стороне двух военных, которые, заблудившись, оказались в Армении. "18 декабря в дневные часы двое военнослужащих-сверхсрочников ВС Азербайджана Теймур Гусейнов и Мурад Мустафаев в неблагоприятных погодных условиях заблудились в Лачинском направлении госграницы и оказались на территории Армении", - пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что в результате переговоров оба военнослужащих были переданы азербайджанской стороне.

Напомним, накануне задержанные в Азербайджане десять военнослужащих ВС РА были переданы армянской стороне.