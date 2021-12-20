Связи между Россией и Азербайджаном создают условия для развития всей системы отношений на Южном Кавказе, - участники круглого стола в Баку

В Баку завершилось заседание международного круглого стола "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы", в ходе которого обсуждались совместные инициативы на международном треке, взаимодействие в рамках международных организаций, роль обеих стран как ключевых партнеров в оформлении новой системы региональной безопасности на Южном Кавказе; миротворческое присутствие России в регионе; промышленная кооперация; а также интересы России и Азербайджана в формировании новой транспортно-магистральной карты Евразии и развитие сотрудничества в проекте МТК "Север-Юг" в новых реалиях региона.

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Пярвин Мирзазаде заметил: "Отношения между Азербайджаном и Россией имеют очень важное стратегическое значение... Мы жили в одном государстве. У нас в Азербайджане прекрасное отношение к русским, в стране огромное количество школ, русскоязычных студентов и школьников. Сегодня Азербайджан и Россия являются не только важными экономическими, но и политическими партнерами… Надеюсь, в скором времени Азербайджану и России удастся восстановить все экономические отношения между странами-участницами платформы "3+3". У Азербайджана нет никаких территориальных претензий. Нам удалось достичь согласия со всеми игроками нашего региона. Благодаря России мы смогли остановить кровопролитие. Россия отправила миротворцев для дальнейшего урегулирования. Армянская сторона в очередной раз пытается урвать то, что ей не принадлежит. Если нам удастся реализовать положения трехстороннего Заявления и открыть транспортные коммуникации, мы сможем выйти на абсолютно новые реалии".

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" Санкт-Петербургского государственного университета, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в своем выступлении много внимания уделил Зангезурскому коридору: "РФ заинтересована в таком коридоре, поскольку он представляет собой надежный путь для торговли с нашими важными партнерами – с Турцией, с государствами Ближнего Востока. Мы транспортируем грузы миллионами тонн - минеральные удобрения, российское зерно - все это перевозится по железной дороге. В другую сторону идет аграрная и промышленная продукция. Российское правительство заинтересовано в успехе коридора и потому, что он стабилизирует регион, создаст инфраструктуру, которая будет выгодна как нашему союзнику - Армении, так и нашему стратегическому партнеру - Азербайджану...

Иран также поддерживает проект, хотя часть грузов, которая сейчас перевозится по территории Ирана, пойдет через Зангезурский коридор... Позиция Турции очень сходна с позицией России, Анкаре тоже необходим этот коридор с экономической точки зрения. Турция заинтересована в том, чтобы, имея выход в Нахичевань, через территорию Армении продвигать свои товары в Азербайджан и дальше в Россию. Азербайджан заинтересован в коридоре в силу целого комплекса и политических, и экономических причин... Однако Армения пока в силу политической слабости не может представить политической элите и населению информацию о целесообразности этого проекта. В этой связи, думаю, надо дать пространство дипломатии - давление и убеждение помогут изменить к лучшему точку зрения [Еревана]". Станислав Ткаченко заметил также, что сегодняшняя транспортно-логистическая политика нескольких государств предполагает создание новых маршрутов. Так, Китай будет работать над тем, чтобы создавать альтернативные маршруты; Россия предлагает Северный морской путь, причем РФ уже создала маршруты из Китая в Европу, но для Зангезурского коридора тоже есть место. Сложности могут возникнуть с Ираном, но это сложности не политического, а технического характера – нужно восстанавливать железную дорогу, создавать транспортно-логистическую инфраструктуру.

Руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде рассказал о транспортно-энергетических коридорах в системе российско-азербайджанского сотрудничества. Говоря о безопасности Зангезурского коридора, политолог заметил, что ее, согласно трехстороннему Заявлению, должна обеспечивать Погранслужба ФСБ России.

Эксперт также напомнил, что в 2008 году ОАО "Российские железные дороги" и "Армянские железные дороги" подписали договор о концессионном управлении железной дорогой Армении. Согласно документу, срок концессионного управления железными дорогами Армении составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 20 лет после первых 20 лет работы. Функция управления "Армянской железной дорогой" была возложена на ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) - специально созданное в Армении стопроцентное дочернее общество ОАО "РЖД". Кроме того, "дочке" РЖД принадлежат все поезда.

"На баланс ЮКЖД в этом году поступило несколько подвижных составов из России, и, я так понимаю, они поступили с целью последующего использования в рамках перевозок по Зангезурскому коридору. В этом смысле, конечно, кажется очень странным заявление армянских представителей о том, что это Азербайджан претендует на некоторую экстерриториальность. Но о какой экстерриториальности можно говорить, если армянская сторона подписала соответствующее соглашение с Россией о концессионном управлении своих железных дорог, а безопасность обеспечивается российской пограничной службой? Есть моменты, связанные с экстерриториальностью, но эти претензии армянская сторона должна предъявлять не Азербайджану и даже не России, а себе. Надо документы читать!" - призвал Ильгар Велизаде.

Говоря о возможностях Зангезурского коридора, он заметил, что и армянская сторона, вовлекаясь в этот процесс, будет активно, более полно участвовать в региональном транспортном сообщении в системе формирующихся транспортных коридоров: "Сегодня российско-турецкий товарооборот составляет больше 25 миллиардов, но эксперты прогнозируют до 30 миллиардов. За первое полугодие этого года только морским транспортом было перевезено грузов из России в Турцию на 30 миллионов. Эксперты говорят, что эта цифра может в два раза возрасти по итогам этого года. Конечно, в условиях, когда морской фрахт дорожает, перевозки железнодорожным транспортом актуализируются и их значение возрастает. И здесь нужно говорить о том, что этот транспортный коридор с возможностью развития крайне необходим. Причем речь идет не только о перевозках между Россией и Турцией, но также о перевозках в сторону Ирака, Сирии, в сторону Средиземноморских портов. Конечно, Зангезурский коридор - синергетический проект, который обеспечивает условия роста, если к нему подходить с коммерческой позиции, а не политизировать. Процессы, которые закономерно происходят, должны развиваться в ближайшие годы. Экспертное сообщество должно правильно доносить это до аудитории. Мы сами определяем правила игры, никто нам эти правила не навязывал. И в этом смысле потенциал наших политических отношений многократно возрастает".

Елена Кузьмина, заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, оценила торговое и внешнеторговое взаимодействие, а также новые горизонты развития России и Азербайджана. По ее словам, несмотря на пандемийный год, двусторонняя торговля демонстрирует достаточно хорошие показатели, у Азербайджана за последние пять лет очень серьезно увеличилась продажа электроэнергии в Россию, а у России - медицинских препаратов и медицинского оборудования. Причем в процессе торговли важна и социальная составляющая, поскольку Азербайджан поставляет в Россию в основном продукцию сельского хозяйства, а именно на селе живет и работает большинство населения, в этой связи можно говорить о зарплатах людей и обеспеченности их семей.

Тема углеродной нейтральности, по словам Кузьминой, - большой вызов для России и для Азербайджана, зато, если посмотреть международные рейтинги по логистике, то Россия и Азербайджан занимают первое и второе место в СНГ: "Они каждый год меняются местами, причем как по автомобильным дорогам, так и по железным дорогам, по качеству и по пропускной способности. Тем не менее, у нас не хватает сортировочных центров, инфраструктуры, что ухудшает ситуацию и с нашими производителями, и с нашей торговлей, и с нашими возможностями заработать. Это, конечно, очень важный вопрос".

Главный редактор Trend Эмин Алиев заметил, что круглый стол проходит в канун 60-летнего юбилея президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Именно фактор личности лидеров наших государств сыграл очень большую роль в развитии отношений между Россией и Азербайджаном за последние десятилетия… Ильхам Алиев был инициатором политики диверсификации национальной экономики и акцентирования приоритета развития ненефтяных отраслей. Именно Ильхам Алиев разработал широкомасштабную программу реформ, охвативших самые разные направления - от макроэкономической политики до делового климата. Эти факторы стали залогом экономической мощи нашей страны, которая вылилась в освобождение оккупированных территорий и формирование новой реальности в нашем регионе. Созданная президентом Азербайджана новая реальность сформировала уникальную возможность для всех наших стран. Мы можем применить успешный опыт азербайджано-российского взаимодействия ко всему региону Южного Кавказа".

Эмин Алиев отметил, что азербайджано-российское взаимодействие развивается по целому ряду направлений: "За первые 10 месяцев этого года наш товарооборот составил более 2,35 миллиарда долларов. Это гуманитарное, социально-экономическое сотрудничество, это и сотрудничество между Азербайджаном и отдельными регионами России. Несмотря на определенные негативные тренды, которые можно видеть на постсоветском пространстве, сегодня в Азербайджане традиционно поддерживается очень дружественное и теплое отношение к РФ, к россиянам. В нашей стране нет ни малейших проявлений русофобии, что стало довольно актуальной проблемой для многих стран на постсоветском пространстве. В целом можно констатировать, что наши отношения сейчас, несмотря на военные действия, которые шли в Карабахском регионе Азербайджана, несмотря на пандемию, различные попытки третьих сил внести в них определенный разлад, переживают свой этап динамичного развития. Это развитие - пример для региона, пример успеха и взаимодействия, основанного на тесных исторических, культурных связях. Успеха, имеющего большие перспективы - и для Азербайджана, и для России, и для всех наших соседей".

Участники круглого стола сошлись во мнении, что российско-азербайджанские отношения являются примером долгосрочного взаимовыгодного взаимодействия на международной арене. Архитектура безопасности в Южно-Кавказском регионе во многом базируется на тех конструктивных связях, которые выстроены за последние годы между Россией и Азербайджаном. Это дает возможность всем региональным игрокам развивать как старые, так и новые экономические проекты. В первую очередь, это касается реализации транзитного потенциала стран региона и, в частности, расширения возможностей международного транзитного коридора "Север-Юг", как одного из перспективных направлений. На повестке также вопросы углубления экономической интеграции, развития совместных промышленных производств и международного туризма. Таким образом, тесные связи между Россией и Азербайджаном создают условия для устойчивого развития всей системы международных отношений на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Организатором круглого стола выступил политологический центр "Север-Юг" совместно с аналитической экспертной сетью Baku Network.